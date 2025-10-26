Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug gestohlen und in Brand gesetzt

Vachdorf (ots)

Am Samstagsmorgen, den 25.10.2025, bemerkte eine aufmerksame Spaziergängerin ein qualmendes Fahrzeug am Radweg zwischen Vachdorf und Obermaßfeld-Grimmentahl. Sie informierte umgehend Polizei und Feuerwehr. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass der Transporter in der Nacht vom 24. auf den 25.10.2025 aus einer gewerblichen Betriebshalle entwendet wurde. Werkzeuge, welche sich in dem Transporter befanden, wurden ausgeladen und das Fahrzeug anschließend in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte den qualmenden Transporter. Anschließend kontrollierten die Beamten die Lagerhalle, aus welcher das Fahrzeug gestohlen wurde. Dabei wurde bekannt, dass die Täter weitere Werkzeuge und Baumaterialien gestohlen haben. Insgesamt beläuft sich der Wert des Diebesguts auf über 10.000 Euro, der entstandene Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Vachdorf, Obermaßfeld-Grimmenthal oder entlang des Radwegs beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693-5910 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell