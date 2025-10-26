PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug gestohlen und in Brand gesetzt

Vachdorf (ots)

Am Samstagsmorgen, den 25.10.2025, bemerkte eine aufmerksame Spaziergängerin ein qualmendes Fahrzeug am Radweg zwischen Vachdorf und Obermaßfeld-Grimmentahl. Sie informierte umgehend Polizei und Feuerwehr. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass der Transporter in der Nacht vom 24. auf den 25.10.2025 aus einer gewerblichen Betriebshalle entwendet wurde. Werkzeuge, welche sich in dem Transporter befanden, wurden ausgeladen und das Fahrzeug anschließend in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte den qualmenden Transporter. Anschließend kontrollierten die Beamten die Lagerhalle, aus welcher das Fahrzeug gestohlen wurde. Dabei wurde bekannt, dass die Täter weitere Werkzeuge und Baumaterialien gestohlen haben. Insgesamt beläuft sich der Wert des Diebesguts auf über 10.000 Euro, der entstandene Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Vachdorf, Obermaßfeld-Grimmenthal oder entlang des Radwegs beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693-5910 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 10:00

    LPI-SHL: Übersehen und verletzt / Fahrzeugführerin kollidiert mit E-Bike

    Meiningen (ots) - Am Freitag, den 24.10.2025, kam es gegen 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsereich der Charlottenstraße und Leipziger Straße in Meiningen. Eine 46-jährige Autofahrerin übersah einen 53-jährigen Radfahrer, welcher mit seinem E-Bike die Straße auf dem Radweg überqueren wollte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 09:22

    LPI-SHL: Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein

    Suhl (ots) - Am frühen Morgen des 25.10.2025 wurde ein 31-jähriger Führer eines Pkw in der Würzburger Straße in Suhl von einer Streife kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Der Mann wurde ins Klinikum Suhl verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem war der 31-jährige nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 09:19

    LPI-SHL: Ladendiebe mit Diebesgut entkommen

    Geisa (ots) - Durch die Mitarbeiter des tegut-Marktes Geisa wurden am 25.10.2025 gegen 12:45 Uhr drei ausländische, männliche Ladendiebe mit südländischem Phänotyp gemeldet, welche Spirituosen und Tiefkühlware im Wert von ca. 59 EUR in Rucksäcke verpackten und den Markt ohne Bezahlung in Richtung `` In der Aue`` verließen. Zwei Personen waren dunkel gekleidet und trugen eine dunkle Mütze. Eine Person trug eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren