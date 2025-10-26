LPI-SHL: Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein

Suhl (ots) - Am 25.10.2025 befuhr eine 55-jährige mit ihrem Pkw die Straße Lauter in Suhl Richtung Goldlauter. Sie wollte nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Zu diesem Zweck holte sie nach links aus, um in die Einfahrt zu gelangen. Der dahinter fahrende 15-jährige Mopedfahrer (Simson) erkannte dies nicht und wollte rechts am Pkw vorbeifahren. Es kam zur Kollision, der 15-jährige kam zu Fall und ...

