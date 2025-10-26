PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein

Suhl (ots)

Am frühen Morgen des 25.10.2025 wurde ein 31-jähriger Führer eines Pkw in der Würzburger Straße in Suhl von einer Streife kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Der Mann wurde ins Klinikum Suhl verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem war der 31-jährige nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 09:19

    LPI-SHL: Ladendiebe mit Diebesgut entkommen

    Geisa (ots) - Durch die Mitarbeiter des tegut-Marktes Geisa wurden am 25.10.2025 gegen 12:45 Uhr drei ausländische, männliche Ladendiebe mit südländischem Phänotyp gemeldet, welche Spirituosen und Tiefkühlware im Wert von ca. 59 EUR in Rucksäcke verpackten und den Markt ohne Bezahlung in Richtung `` In der Aue`` verließen. Zwei Personen waren dunkel gekleidet und trugen eine dunkle Mütze. Eine Person trug eine ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 09:09

    LPI-SHL: Unfall mit verletzter Person

    Suhl (ots) - Am 25.10.2025 befuhr eine 55-jährige mit ihrem Pkw die Straße Lauter in Suhl Richtung Goldlauter. Sie wollte nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Zu diesem Zweck holte sie nach links aus, um in die Einfahrt zu gelangen. Der dahinter fahrende 15-jährige Mopedfahrer (Simson) erkannte dies nicht und wollte rechts am Pkw vorbeifahren. Es kam zur Kollision, der 15-jährige kam zu Fall und ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 08:21

    LPI-SHL: Unfallflucht am Globus Baumarkt, Am Steinsfelder Wasser, Zeugenaufruf

    Suhl (ots) - Am Samstag, 25.10.2025 wurde in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:55 Uhr auf dem Parkplatz des Baumarktes ein schwarzer Skoda Kamiq beschädigt. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise werden telefonisch beim Inspektionsdienst Suhl entgegengenommen. Aktenzeichen: 0278124/2025 Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren