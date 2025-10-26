LPI-SHL: Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein
Suhl (ots)
Am frühen Morgen des 25.10.2025 wurde ein 31-jähriger Führer eines Pkw in der Würzburger Straße in Suhl von einer Streife kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Der Mann wurde ins Klinikum Suhl verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem war der 31-jährige nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.
