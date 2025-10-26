PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit verletzter Person

Suhl (ots)

Am 25.10.2025 befuhr eine 55-jährige mit ihrem Pkw die Straße Lauter in Suhl Richtung Goldlauter. Sie wollte nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Zu diesem Zweck holte sie nach links aus, um in die Einfahrt zu gelangen. Der dahinter fahrende 15-jährige Mopedfahrer (Simson) erkannte dies nicht und wollte rechts am Pkw vorbeifahren. Es kam zur Kollision, der 15-jährige kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. An seinem Kleinkraftrad und am Pkw der 55-jährigen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

