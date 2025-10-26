Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Keller aufgebrochen

Bad Salzungen (ots)

Zu einem Kellereinbruch kam es in der Zeit vom 23.10.2025 16:00 Uhr bis 24.10.2025 18:00 Uhr in der Otto-Grotewohl-Straße 12 in Bad Salzungen. Unbekannte Täter zerstörten das Vorhängeschloss der Kellertür und entwendeten im Keller befindliches Werkzeug im Wert von 1500 EUR. Es handelt sich hierbei um eine Kappsäge, Stichsäge, Elektrohobel und einen Benzingenerator. Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, melden sich bitte bei der Polizei Bad Salzungen unter 03695/5510.

