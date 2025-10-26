LPI-SHL: von der Straße abgekommen

Römhild (ots) - Am 17.10.2025 überfiel ein maskierter Täter einen Getränkemarkt in Römhild. Nach der Öffentlichkeitsfahndung durch die Polizei gingen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein. Diese und vor allem die intensiven Ermittlungen der Suhler Kriminalpolizei führten schließlich zu einem 44 Jahre alten Mann. Polizisten nahmen ihn am Donnerstag vorläufig fest. Am heutigen Freitag (24.10.2025) fand die ...

