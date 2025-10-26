PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: von der Straße abgekommen

Suhl (ots)

Am 26.10.2025 gegen 05:40 Uhr befuhr eine 63-jährige Frau die B89 von Heßberg kommend in Richtung Veilsdorf. Aus bisher ungeklärten Gründen kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Weidezaun. Die Frau wurde hierbei verletzt und zur weiteren Behandlung in die Notaufnahme nach Hildburghausen verbracht. Am Fahrzeug sowie dem Weidezaun entstand erheblicher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

