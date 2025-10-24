PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellereinbruch

Bad Salzungen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach am Donnerstag in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Schweitzer-Straße in Bad Salzungen ein. Er entwendete anschließend zwei Fahrradsättel und ein Vorderrad eines Fahrrades. Ein Sachschaden von ca. 120 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0276687/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
