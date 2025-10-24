Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Unfall weitergefahren

Steinbach-Hallenberg (ots)

Ein 70-jähriger Autofahrer befuhr Donnerstagmittag die Hallenburgstraße in Steinbach-Hallenberg. Nach einer Rechtskurve kam er zu weit auf die Gegenfahrspur und touchierte mit seinem Auto das im Gegenverkehr befindliche Fahrzeug. Beide Fahrer hielten an und die Fahrerin im gegnerischen Pkw sprach den 70-Jährigen auf den Unfall an. Dieser erwiderte mit einer Beleidigung, stieg in seinen Pkw und fuhr davon. Die Ermittlungen der Polizei führten schließlich zum Verursacher. Sie bemerkten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann. Weil nicht sicher war, ob er bereits bei Unfall alkoholisiert war oder erst im Anschluss trank, wurden ihm zwei Blutproben im Krankenhaus abgenommen und zudem eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gefertigt.

