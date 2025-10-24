Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handydieb gefasst

Suhl (ots)

Ein Mann hat Donnerstagabend sein Auto an einer Tankstelle in der Gothaer Straße in Suhl getankt und ging im Anschluss in den Verkaufsraum, um seine Rechnung zu bezahlen. Er vergaß sein Auto zu verschließen und diesen Moment nutzte ein bis dato unbekannter Mann und klaute das Mobiltelefon des Mannes, welches auf dem Beifahrersitz lag. Nur kurze Zeit später wurde die Polizei auf einen Mann aufmerksam gemacht, der unweit der Tankstelle versuchte, andere Autos anzuhalten. Die Kontrolle zeigte, dass er der gesuchte Dieb war. Das Handy wurde gefunden und zurückgegeben. Eine Anzeige war die Folge.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell