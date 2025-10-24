PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handydieb gefasst

Suhl (ots)

Ein Mann hat Donnerstagabend sein Auto an einer Tankstelle in der Gothaer Straße in Suhl getankt und ging im Anschluss in den Verkaufsraum, um seine Rechnung zu bezahlen. Er vergaß sein Auto zu verschließen und diesen Moment nutzte ein bis dato unbekannter Mann und klaute das Mobiltelefon des Mannes, welches auf dem Beifahrersitz lag. Nur kurze Zeit später wurde die Polizei auf einen Mann aufmerksam gemacht, der unweit der Tankstelle versuchte, andere Autos anzuhalten. Die Kontrolle zeigte, dass er der gesuchte Dieb war. Das Handy wurde gefunden und zurückgegeben. Eine Anzeige war die Folge.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

