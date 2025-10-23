LPI-SHL: Vermisster leblos aufgefunden
Wernshausen/Breitungen (ots)
Der seit Freitag vermisste 31-jährige Mann konnte Mittwoch nur noch leblos in einem See bei Breitungen aufgefunden werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.
