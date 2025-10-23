PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SHL: Vermisster leblos aufgefunden

Wernshausen/Breitungen (ots)

Der seit Freitag vermisste 31-jährige Mann konnte Mittwoch nur noch leblos in einem See bei Breitungen aufgefunden werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

