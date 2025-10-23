LPI-SHL: Alkoholisiert gefahren
Suhl (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten Mittwochabend eine 23-jährige Autofahrerin in Suhl. Ein mit der Frau durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,55 Promille, welcher auch durch die gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung bestätigt werden konnte. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
