LPI-SHL: In Gegenverkehr gekracht
Haina (ots)
Ein 71 Jahre alter Autofahrer befuhr Donnerstagmittag die Landstraße von Haina nach Römhild. Aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, prallte gegen das Ortseingangsschild und geriet danach auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die beiden Insassen verletzten sich leicht, der 71-Jährige hingegen kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.
