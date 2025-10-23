PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Gegenverkehr gekracht

Haina (ots)

Ein 71 Jahre alter Autofahrer befuhr Donnerstagmittag die Landstraße von Haina nach Römhild. Aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, prallte gegen das Ortseingangsschild und geriet danach auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die beiden Insassen verletzten sich leicht, der 71-Jährige hingegen kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 14:35

    LPI-SHL: Vermisster leblos aufgefunden

    Wernshausen/Breitungen (ots) - Der seit Freitag vermisste 31-jährige Mann konnte Mittwoch nur noch leblos in einem See bei Breitungen aufgefunden werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 12:00

    LPI-SHL: Alkoholisiert gefahren

    Suhl (ots) - Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten Mittwochabend eine 23-jährige Autofahrerin in Suhl. Ein mit der Frau durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,55 Promille, welcher auch durch die gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung bestätigt werden konnte. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 11:57

    LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Mehrere Garteneinbrüche - Zeugen gesucht"

    Römhild (ots) - Mittwochnachmittag meldete eine Zeugin der Polizei ein Moped, welches in einer Hecke in der Hildburghäuser Straße in Römhild versteckt abgestellt war. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass es sich um die weiße Simson S70 handelte, die in der Nacht zuvor von unbekannten Tätern von einem Gartengrundstück entwendet worden war. Das Moped konnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren