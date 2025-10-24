Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto beschädigt und abgehauen

Zella-Mehlis (ots)

Ein zunächst unbekannter Mann schlug Donnerstagmittag gegen ein Auto, das in der Gartenanlage "Ruppertsblick" im Berggartenweg in Zella-Mehlis stand. Danach zog er ein Taschenmesser und zerstach den vorderen Reifen. Ein Zeuge konnte den Mann stellen und kurzzeitig festhalten. Bevor die Polizei hinzukam, gelang dem Täter die Flucht. Als die Beamten eintrafen fanden sie in der Nähe des beschädigten Autos ein im Gras abgelegtes E-Bike. Während der Anzeigenaufnahme kam ein Mann hinzu und stellte sich als Bruder des vermeintlichen Täters vor. Er gab an, dass es sich bei dem E-Bike um seines handelt. Weil er jedoch keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte wurde das Gefährt zunächst sichergestellt. Die Ermittlungen zum Täter der Sachbeschädigung laufen weiter.

