LPI-SHL: alkoholisierter Radfahrer gestürzt
Suhl (ots)
Am 24.10.2025 gegen 15:15 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann mit einem E-Bike die Coburger Straße in Hildburghausen. Aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte er und zog sich erhebliche Kopfverletzungen zu. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Der Mann wurde zur medizinischen Behandlung in die Notaufnahme nach Hildburghausen verbracht. Durch das Tragen eines Fahrradhelms hätten die Kopfverletzungen sehr wahrscheinlich vermieden werden können.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell