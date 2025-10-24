Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ermittlungserfolg nach Raubüberfall

Römhild (ots)

Am 17.10.2025 überfiel ein maskierter Täter einen Getränkemarkt in Römhild. Nach der Öffentlichkeitsfahndung durch die Polizei gingen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein. Diese und vor allem die intensiven Ermittlungen der Suhler Kriminalpolizei führten schließlich zu einem 44 Jahre alten Mann. Polizisten nahmen ihn am Donnerstag vorläufig fest. Am heutigen Freitag (24.10.2025) fand die Haftrichtervorführung am Amtsgericht Meiningen statt. Der Richter erließ Haftbefehl und ordnete an, dass der Mann in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt überstellt wurde. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei der Bevölkerung für die Unterstützung, die Aufmerksamkeit und die Hinweise, die ein wichtiger Teil im Rahmen der Ermittlungsarbeit waren.

