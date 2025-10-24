PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ermittlungserfolg nach Raubüberfall

Römhild (ots)

Am 17.10.2025 überfiel ein maskierter Täter einen Getränkemarkt in Römhild. Nach der Öffentlichkeitsfahndung durch die Polizei gingen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein. Diese und vor allem die intensiven Ermittlungen der Suhler Kriminalpolizei führten schließlich zu einem 44 Jahre alten Mann. Polizisten nahmen ihn am Donnerstag vorläufig fest. Am heutigen Freitag (24.10.2025) fand die Haftrichtervorführung am Amtsgericht Meiningen statt. Der Richter erließ Haftbefehl und ordnete an, dass der Mann in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt überstellt wurde. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei der Bevölkerung für die Unterstützung, die Aufmerksamkeit und die Hinweise, die ein wichtiger Teil im Rahmen der Ermittlungsarbeit waren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 10:49

    LPI-SHL: Kellereinbruch

    Bad Salzungen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach am Donnerstag in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Schweitzer-Straße in Bad Salzungen ein. Er entwendete anschließend zwei Fahrradsättel und ein Vorderrad eines Fahrrades. Ein Sachschaden von ca. 120 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0276687/2025 bei der Polizeiinspektion Bad ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 10:49

    LPI-SHL: Nach Unfall weitergefahren

    Steinbach-Hallenberg (ots) - Ein 70-jähriger Autofahrer befuhr Donnerstagmittag die Hallenburgstraße in Steinbach-Hallenberg. Nach einer Rechtskurve kam er zu weit auf die Gegenfahrspur und touchierte mit seinem Auto das im Gegenverkehr befindliche Fahrzeug. Beide Fahrer hielten an und die Fahrerin im gegnerischen Pkw sprach den 70-Jährigen auf den Unfall an. Dieser erwiderte mit einer Beleidigung, stieg in seinen Pkw ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 10:48

    LPI-SHL: Auto beschädigt und abgehauen

    Zella-Mehlis (ots) - Ein zunächst unbekannter Mann schlug Donnerstagmittag gegen ein Auto, das in der Gartenanlage "Ruppertsblick" im Berggartenweg in Zella-Mehlis stand. Danach zog er ein Taschenmesser und zerstach den vorderen Reifen. Ein Zeuge konnte den Mann stellen und kurzzeitig festhalten. Bevor die Polizei hinzukam, gelang dem Täter die Flucht. Als die Beamten eintrafen fanden sie in der Nähe des beschädigten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren