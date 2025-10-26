PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert am Steuer

Dermbach (ots)

Am 24.10.2025 gegen 11.45 Uhr wurde eine 47 jährige Verkehrsteilnehmerin in Dermbach am Schloßberg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da deutlicher Alkoholgeruch von ihr ausging, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,4 Promille. Auf Grund dessen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Es wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkeht gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 07:31

    LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

    Suhl (ots) - Am Samstag, den 25.10.2025 wurde in der Zeit von 10:45 Uhr bis 11:15 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Mauerstraße ein grauer Pkw Skoda Fabia beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Aktenzeichen: 0278047/2025 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 07:23

    LPI-SHL: von der Straße abgekommen

    Suhl (ots) - Am 26.10.2025 gegen 05:40 Uhr befuhr eine 63-jährige Frau die B89 von Heßberg kommend in Richtung Veilsdorf. Aus bisher ungeklärten Gründen kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Weidezaun. Die Frau wurde hierbei verletzt und zur weiteren Behandlung in die Notaufnahme nach Hildburghausen verbracht. Am Fahrzeug sowie dem Weidezaun entstand erheblicher Sachschaden. ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 07:18

    LPI-SHL: alkoholisierter Radfahrer gestürzt

    Suhl (ots) - Am 24.10.2025 gegen 15:15 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann mit einem E-Bike die Coburger Straße in Hildburghausen. Aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte er und zog sich erhebliche Kopfverletzungen zu. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Der Mann wurde zur medizinischen Behandlung in die Notaufnahme nach Hildburghausen verbracht. Durch das Tragen eines Fahrradhelms ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren