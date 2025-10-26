LPI-SHL: Alkoholisiert am Steuer
Dermbach (ots)
Am 24.10.2025 gegen 11.45 Uhr wurde eine 47 jährige Verkehrsteilnehmerin in Dermbach am Schloßberg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da deutlicher Alkoholgeruch von ihr ausging, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,4 Promille. Auf Grund dessen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Es wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkeht gefertigt.
