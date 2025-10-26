LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Unfallflucht
Suhl (ots)
Am Samstag, den 25.10.2025 wurde in der Zeit von 10:45 Uhr bis 11:15 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Mauerstraße ein grauer Pkw Skoda Fabia beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Aktenzeichen: 0278047/2025
