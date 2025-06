Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Polizeiposten Rehlingen-Siersburg zieht ins Rathaus

Synergien, Bürgernähe und Kosteneffizienz im Fokus

Rehlingen-Siersburg (ots)

Die Gemeinde Rehlingen-Siersburg und die saarländische Polizei gehen gemeinsam einen zukunftsweisenden Schritt: Der Polizeiposten Rehlingen-Siersburg wird künftig seinen Standort im Rathaus (Bürgerhaus) der Gemeinde haben. Dieser Umzug stärkt nicht nur die Präsenz der Polizei in der Ortsmitte, sondern bringt zahlreiche Vorteile für Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung sowie die Polizei selbst mit sich.

Ausgangspunkt für die Neustrukturierung war der Erwerb des bislang genutzten Gebäudes durch die Gemeinde Rehlingen-Siersburg. Die dortigen Räumlichkeiten sollen künftig als moderne Coworking-Arbeitsplätze genutzt werden - ein Schritt hin zu mehr Innovation und wirtschaftlicher Nutzung kommunaler Immobilien.

Nach intensiven Gesprächen zwischen der Dienststellenleitung der Polizeiinspektion und Bürgermeister Pawlak wurde eine Einigung erzielt: Der Polizeiposten wird ins Rathaus verlegt. Die Gemeinde stellt hierfür geeignete, voll ausgestattete Räumlichkeiten zur Verfügung - inklusive eigenem Telefonanschluss und Internetanbindung. Die Präsenz- und Sprechzeiten des Polizeipostens bleiben dabei vollständig erhalten.

Der neue Standort im Herzen der Gemeinde stärkt die Sichtbarkeit und Erreichbarkeit der Polizei, und schafft Synergien mit der Gemeindeverwaltung - zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger", erklärt Innenminister Reinhold Jost.

Kosteneinsparung und Nachhaltigkeit

Ein weiterer zentraler Vorteil: Die Mietkosten am neuen Standort liegen unter den bisherigen und die technische Umsetzung des Umzugs erfolgt in enger Abstimmung zwischen Gemeinde und Polizei. Die Gemeinde übernimmt die Installation der Infrastruktur im Rathaus kostenneutral, während die Polizeiinspektion den Rückbau am bisherigen Standort plant.

Starke Partnerschaft für mehr Sicherheit

Der geplante Umzug steht exemplarisch für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Rehlingen-Siersburg und der saarländischen Polizei. Beide Seiten setzen damit ein Zeichen für moderne, bürgernahe Sicherheitsstrukturen bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.

