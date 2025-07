Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei bittet um Hinweise nach Sachbeschädigung an Pkw

Wesel (ots)

Am Montag gegen 13.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen Audi Q5 an der Fusternberger Straße.

Aufmerksame Anwohner wurden auf einen lauten Knall aufmerksam. Bei Nachschau konnten sie den bereits beschädigten Audi erkennen, der am Straßenrand abgestellt war. Dieser war sowohl an der Windschutzscheibe, an der Heckscheibe und an der hinteren, rechten Scheibe beschädigt worden.

Neben dem Pkw stand eine unbekannte Person in einem Maleranzug, die sich zügig mit einem E- Scooter in Richtung Kurt-Kräcker-Straße entfernte. Die Person wird als etwa 180 cm groß und mit normaler Statur beschrieben. Sie soll sowohl eine weiße Kapuze als auch eine weiße Maske getragen haben.

Ob die Person im Maleranzug für die Beschädigung am Pkw verantwortlich ist, wird derzeit durch die Kriminalpolizei geprüft.

Sie bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben und die Hinweise zum Täter und der Person im Maleranzug geben können, sich bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 zu melden.

/cd (Ref.-Nr. 250630-1457)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell