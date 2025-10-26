LPI-SHL: Unfallflucht am Globus Baumarkt, Am Steinsfelder Wasser, Zeugenaufruf

B62 Merkers-Dorndorf (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am 24.10.2025 gegen 22:45 Uhr auf der B 62 zwischen Merkers und Dorndorf. Hier verlor eine 29 jährige Fahrzeugführerin im Kurvenausgang die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kollidierte mit der dortigen Leitplanke und kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite an einer Böschung zum Liegen. Im Nachgang konnte im Klinikum ein Atemalkoholwert von 2,6 Promille festgestellt werden. ...

