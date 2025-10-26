LPI-SHL: Unfallflucht am Globus Baumarkt, Am Steinsfelder Wasser, Zeugenaufruf
Suhl (ots)
Am Samstag, 25.10.2025 wurde in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:55 Uhr auf dem Parkplatz des Baumarktes ein schwarzer Skoda Kamiq beschädigt. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise werden telefonisch beim Inspektionsdienst Suhl entgegengenommen. Aktenzeichen: 0278124/2025
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
