Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebe mit Diebesgut entkommen

Geisa (ots)

Durch die Mitarbeiter des tegut-Marktes Geisa wurden am 25.10.2025 gegen 12:45 Uhr drei ausländische, männliche Ladendiebe mit südländischem Phänotyp gemeldet, welche Spirituosen und Tiefkühlware im Wert von ca. 59 EUR in Rucksäcke verpackten und den Markt ohne Bezahlung in Richtung `` In der Aue`` verließen. Zwei Personen waren dunkel gekleidet und trugen eine dunkle Mütze. Eine Person trug eine dunkelblaue Jeansjacke und Jeanshose sowie ein Basecap. Alle Personen hatten Rucksäcke. Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bad Salzungen unter 03695/5510.

