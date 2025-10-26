Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Übersehen und verletzt

Fahrzeugführerin kollidiert mit E-Bike

Meiningen (ots)

Am Freitag, den 24.10.2025, kam es gegen 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsereich der Charlottenstraße und Leipziger Straße in Meiningen. Eine 46-jährige Autofahrerin übersah einen 53-jährigen Radfahrer, welcher mit seinem E-Bike die Straße auf dem Radweg überqueren wollte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten, wodurch der Radfahrer leicht verletzt und das E-Bike beschädigt wurden. Zur medizinischen Versorgung wurde der Mann ins Klinikum gebracht. Auch am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand Sachschaden, sie blieb aber unverletzt. Gegen sie wird nun ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverltzung eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell