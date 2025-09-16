Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Celle und des Landeskriminalamtes Niedersachsen

Die heutigen (16.09.2025) Durchsuchungsmaßnahmen der Generalstaatsanwaltschaft Celle und des Landeskriminalamts (LKA) Niedersachsen in den Bundesländern Niedersachsen (Region Hannover, Landkreis Hildesheim (zwölf), Baden-Württemberg (Enzkreis (eins)) und Nordrhein-Westfalen (Kreis Lippe (eins)) in insgesamt 14 Objekten sind weitestgehend abgeschlossen. Die richterlich angeordneten Maßnahmen richteten sich gegen zurzeit acht Beschuldigte im Alter zwischen 32 und 57 Jahren, die verdächtig sind, eine bewaffnete Gruppe (§ 128 StGB) gebildet und sich darin betätigt zu haben. Gegen vier von ihnen besteht darüber hinaus der Verdacht des unerlaubten Besitzes von Kriegswaffen und vollautomatischen Schusswaffen.

Während der polizeilichen Maßnahmen wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt. Dazu zählen nach vorläufiger Bewertung mehrere "scharfe" Kurz- und Langwaffen, die allerdings nach derzeitigem Sachstand nicht dem Kriegswaffenkontrollgesetz unterliegen. Darüber hinaus fanden die Einsatzkräfte Munition unterschiedlichen Kalibers, Bargeld, sowie Gegenstände, die als Sprengmittel geeignet sind. Entsprechende kriminaltechnische Untersuchungen dauern zum gegenwärtigen Zeitpunkt an. Zusätzlich wurden zahlreiche Datenträger aufgefunden.

Bereits im April 2025 war durch das LKA Niedersachsen im Rahmen gefahrenabwehrender Maßnahmen eine Pistole samt Munition beschlagnahmt worden.

Die Durchsuchungen verliefen ohne besondere Vorkommnisse. Im Einsatz befanden sich zahlreiche Polizeibeamtinnen und -beamte, darunter auch Spezialkräfte verschiedener Polizeien.

Die weiteren Ermittlungen zu den Beschuldigten dauern an. Im Mittelpunkt steht insbesondere die Auswertung der sichergestellten Beweismittel im Hinblick auf die Aktivitäten der mutmaßlichen Gruppierung sowie mögliche geplante Aktionen.

