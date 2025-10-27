LPI-SHL: Einbruchsversuch
Suhl (ots)
In der Zeit von Freitagmittag bis Sonntagabend versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Herbert-Roth-Straße in Suhl einzudringen. Der Versuch misslang. Es entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0278730/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.
