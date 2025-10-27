LPI-SHL: Einbruchsversuch

Vacha (ots) - Sonntagnachmittag fuhr ein 32-jähriger Autofahrer von der Straße "Am Bahnhof" in Vacha auf die Bahnhofstraße auf. Dabei übersah der Mann eine vorfahrtsberechtigte 72-jährige Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Für Reiningungsarbeiten war die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt. Die 72-Jährige musste leicht verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

