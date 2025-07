POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Hermeskeil (ots) - In der örtlichen Grünanlage des Stadtparks in Hermeskeil kam es in den vergangenen beiden Nächten jeweils zu einer Einfärbung der Brücke im Bereich des Weihers. Dabei wurde o.g. Brücke komplett mittels blauer Farbe angestrichen. Auch eine nebenstehende Parkbank wurde bemalt. In der nachfolgenden Nacht wurde anschließend eine neue Schicht Farbe auf das Holz der Brücke aufgetragen. Die ...

