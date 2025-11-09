Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall unter Alkohol und Drogen

Eisenberg (ots)

Der Polizei Saale-Holzland wurde am Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht, ein Verkehrsunfall in Eisenberg gemeldet. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, wie ein Fahrzeug beim Rangieren im Schortental mit einem parkenden Pkw zusammenstieß, der Verursacher sich den Schaden kurz anschaute und anschließend den Unfallort verließ. Bereits zu der Zeit vermutete der Mitteiler eine Alkoholisierung des Unfallfahrers und fuhr dem Flüchtigen hinterher, während er die Informationen fortlaufend an die herbeieilende Polizei übermittelte. Schließlich konnte der Unfallverursacher festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Der Verdacht des Zeugen bestätigte sich schnell und es konnte ein Atemalkoholwert von 1,05 Promille beim vormals Flüchtigen gemessen werden. Zudem wurde der 49-jährige positiv auf Cannabis getestet, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Führerschein wurde noch vor Ort eingezogen und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

