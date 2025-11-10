Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwerer Verkehrsunfall auf der B7

Am Sonntagabend gegen 20:20 Uhr fuhr ein 18-jähriger mit seinem BMW von Isserstedt kommend in Richtung Jena. In einer Linkskurve verlor der junge Mann die Kontrolle über das Fahrzeug und überschlug sich. Dabei landete das Auto hinter der Leitplanke. Die Straße wurde für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Das Fahrzeug erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Der 19-jährige Beifahrer verletzte sich leicht an der Hand. Der Fahrer hingegen musste schwer verletzt in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden.

