Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: E-Bike aus Keller gestohlen, Unfall auf der Autobahn

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau: E-Bike aus Kellerabteil gestohlen - Wir suchen Zeugen

In der Taläckerallee in Künzelsau kam es am vergangenen Wochenende zu einem Diebstahl in einem Mehrfamilienhaus. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 13 Uhr und Montag, 6 Uhr. Der oder die Täter verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt zum Haus und suchten das Kellerabteil eines 29-jährigen Bewohners auf. Die Gittertüre des Abteils wurde gewaltsam geöffnet. Entwendet wurde ein blaues E-Bike der Marke Riese & Müller. Der Wert des Fahrrades beläuft sich schätzungsweise auf knapp über 6.000 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

A6/Öhringen: Verkehrsunfall auf der Autobahn - Zeugenaufruf

Am frühen Dienstagmorgen kam es auf der Autobahn 6 (A6) bei Öhringen zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer des mutmaßlich alleinbeteiligten Fahrzeugs anschließend aus noch unbekannten Gründen die Unfallstelle verließ. Gegen 4.30 Uhr war ein BMW der 5er-Reihe auf der A6 von Heilbronn in Richtung Nürnberg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Öhringen und Neuenstein, auf Höhe des Parkplatzes "Weinsbach", kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. In der Folge wurde der Pkw nach rechts abgewiesen und kollidierte mit der dort beginnenden Außenschutzplanke, auf der er schließlich zum Stillstand kam. Beim Eintreffen der Polizei befand sich keine Person mehr bei oder in dem Fahrzeug. Offenbar hatte der Fahrer die Unfallörtlichkeit verlassen. Auffällig war, dass die Kennzeichen des BMW abmontiert waren und sich im Fahrzeug keine persönlichen Gegenstände mehr befanden. Intensive Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich führten nicht zum Auffinden des Fahrers oder weiterer Personen. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Zudem waren zahlreiche Trümmerteile auf der Fahrbahn verteilt, die beseitigt werden mussten. In diesem Zuge wurde die Fahrbahn temporär gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 7.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache sowie zu den Hintergründen des Vorfalls aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Fahrzeuglenker machen können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Weinsberg, Telefon 07134 5130, zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell