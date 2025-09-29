Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbruch in Schützenverein, Gullydeckel herausgehoben, mehrere mutwillig beschädigte Autos, Schlägerei in Gaststätte, Verkehrsunfall in Kreisverkehr

Hardheim: Einbruch in Schützenverein - Zeugen gesucht Nach dem Einbruch in das Gebäude des Hardheimer Schützenvereins fehlen keine Waffen aber die Kasse. Vergangene Woche, zwischen Montag, 0 Uhr, und Sonntag, 18:45 Uhr, verschaffte sich ein Einbrecher Zugang zu dem Gebäude in der Gerichtstetter Straße. Im ersten Obergeschoß trat er die Tür des Schützenvereins auf. In den Räumen des Vereins wurde anschließend eine weitere Tür sowie ein Waffenschrank aufgebrochen und eine Kasse entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine niedrige, vierstellige Summe. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter der Telefonnummer 06281 9040 mitgeteilt werden.

Walldürn: Polizei sucht Zeugen nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr Aufmerksamen Anwohnern in Walldürn ist es zu verdanken, dass ein entfernter Gullydeckel nicht zum Unfall führte. In der frühen Samstagnacht, gegen 21:30 Uhr, hörten Anwohner der Adalbert-Stifter-Straße lautes Geschrei auf der Straße. Als sie nachsahen waren zwar bereits keine Personen mehr vor Ort aber ihnen fiel auf, dass der Deckel eines Gullys auf der Straße fehlte. Die hierauf gerufene Polizeistreife konnte den Gullydeckel, welchen sie hinter einem nahegelegenen hüfthohen Zaun auf einer Wiese auffanden, wieder einsetzen. Die Polizei Buchen sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Limbach: Unbekannter Täter beschädigt mehrere Autos Im Zeitraum von Samstag, 15 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, beschädigte ein Unbekannter drei Autos in Limbach, welche entlang der Straße Alter Kirchenweg sowie in einer dortigen Hofeinfahrt geparkt waren. Der Täter zerkratze hierbei zwei BMW sowie einen VW und versuchte die Markensymbole auf der Motorhaube sowie an den Felgen zu entfernen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach: Gewahrsamnahme nach Schlägerei

Die Mosbacher Polizei wurde am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:30 Uhr, zu einer Schlägerei in einer Gaststätte in der Anton-Gmeinder-Straße gerufen. Vor Ort trafen die Polizeistreifen auf eine aufgebrachte Menge an Personen außerhalb der Gaststätte. Eine Person versuchte durch die unweite Elz zu flüchten, konnte aber den Bach nicht mehr verlassen und wurde durch die Polizeibeamten an Land gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in der Gaststätte im Verlauf der Nacht zwischen vier alkoholisierten Personen zu gegenseitigen Beleidigungen, Bedrohungen und Körperverletzungen. Ein beteiligter 53-Jähriger musste im Rahmen des Einsatzes von den Polizeibeamten in Gewahrsam genommen werden, da er die Sachverhaltsaufnahme fortwährend störte und mehreren ausgesprochenen Platzverweisen nicht nachkam. Ein weiterer Beteiligter, ein 22-Jähriger, wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen, nachdem dieser wiederholt den Anweisungen der Polizisten nicht Folge leistete. Da er bei der Ingewahrsamnahme verletzt wurde und er auch bereits bestehende Verletzungen durch die Schlägerei aufwies, wurde der junge Mann unter Polizeibegleitung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Beteiligten der Schlägerei müssen sich nun wegen diverser Straftaten verantworten.

Mosbach: Ein Verletzter nach Verkehrsunfall im Kreisverkehr Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am frühen Freitagabend in Mosbach. Der 66-Jahre alter Fahrer eines Nissan fuhr gegen 18 Uhr aus Richtung Neckarelz kommend in den Kreisverkehr am Majolika Center ein. Hierbei übersah er vermutlich einen vorfahrtsberechtigten 18-jährigen Motorradfahrer, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurde der 18-Jährige auf die Motorhaube des Nissan aufgeladen, von dieser abgewiesen und zu Boden geschleudert. Der 66-Jährige fuhr im weiteren Verlauf geradeaus gegen eine Treppe. Glück im Unglück, der 18-Jährige wurde lediglich leicht verletzt. Der Autofahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden.

