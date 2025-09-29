Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Betrunkener E-Scooter-Fahrer, Randalierer greift Polizisten an, Einbruch, Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung, Bilanz zur Königshöfer Messe und Radfahrer nach Sturz verstorben

Main-Tauber-Kreis (ots)

Niederstetten: E-Scooter-Fahrer betrunken auf Herbstfest unterwegs

In Niederstetten wurde am Sonntagnachmittag ein 47-Jähriger wegen Trunkenheit im Verkehr gestoppt. Der Mann war gegen 15 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Gelände des Bildungszentrums unterwegs und schlängelte sich durch die dicht gedrängten Besucher des Herbstfests. Polizisten stoppten den sichtlich alkoholisierten Mann und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser zeigte einen Wert von 1,9 Promille an. Er musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Bad Mergentheim: Randalierer greift Polizisten an - Beamter verletzt

In Bad Mergentheim kam es in der Nacht zu Sonntag zu Widerstandshandlungen gegen Polizeikräfte. Die Beamten trafen gegen 1:15 Uhr in der Mörikestraße auf einen 30-Jährigen, nachdem dieser zuvor in der Wohnung seines Vaters randaliert haben soll. Bei der Kontrolle schlug der Mann in Richtung eines Beamten und leistete bei der anschließenden Festnahme erheblichen Widerstand. Ein Polizist wurde hierbei verletzt und konnte seinen Dienst anschließend nicht fortsetzen. Der 30-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und hat nun mit mehreren Anzeigen zu rechnen.

Creglingen: Einbruch in Busunternehmen - Zeugen gesucht

In Creglingen drang in der Nacht auf Samstag ein Unbekannter in die Büroräume eines Busunternehmens ein. In der Zeit zwischen 1:30 Uhr und 7 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Industriestraße. Im Inneren wurden Schränke durchwühlt und ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Zeugen, die rund um die Industriestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

L1003/Creglingen: Betrunkener überschlägt sich mit VW Polo

Bei Creglingen hat sich am frühen Samstagmorgen ein 32-Jähriger mit seinem VW Polo überschlagen. Gegen 6:30 Uhr kam der Wagen auf der Landesstraße 1003 nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb auf dem Dach liegen. Da der unverletzte Fahrer deutlich nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von knapp über zwei Promille an. Er musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten und seinen Führerschein abgeben.

A81/Tauberbischofsheim: Mann mit über drei Promille verursacht Unfall

Bei Tauberbischofsheim kam es am Samstagvormittag zu einem Unfall mit einem stark alkoholisierten Autofahrer. Der 27-Jährige war gegen 11 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Ahorn und Tauberbischofsheim unterwegs, als er auf einem Parkplatz mit seinem Nissan auf einen dort parkenden Ford auffuhr. Da der Mann bei der polizeilichen Unfallaufnahme deutlich nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis überraschte selbst die erfahrenen Beamten: Knapp 3,5 Promille zeigte das Messgerät an. Zudem reagierte ein Urintest positiv auf THC. Da sein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste der Parkplatz bis zum Abtransport durch einen Abschlepper gesperrt werden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 17.000 Euro geschätzt.

Königheim: Fensterscheiben am Alten Schulhaus beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen Freitagabend, 17 Uhr, und Samstagnachmittag, 14 Uhr, wurden in Königheim mehrere Fensterelemente am leerstehenden Alten Schulhaus beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen bislang Unbekannte Steine und Stöcke gegen zwei Fenster und verursachten hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 900 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter 09341 810 entgegen.

Lauda-Königshofen: Bilanz zur Königshöfer Messe

Die Polizei Tauberbischofsheim war am Wochenende mit verstärkten Kräften auf der Königshöfer Messe im Einsatz. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 6 Uhr, kam es zu einem Großeinsatz, nachdem auf einem Spielplatz in der Sachsenflurer Straße persönliche Gegenstände wie Schuhe und ein Rucksack gefunden worden waren (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6126793)

In den Nächten von Freitag auf Samstag und von Sonntag auf Montag verlief das Messegeschehen überwiegend friedlich. Am Freitagabend musste lediglich ein Platzverweis ausgesprochen werden, nachdem ein Mann wohl etwas zu tief ins Glas geschaut hatte. Am Sonntagabend sorgte das Feuerwerk für viele Besucher, verlief jedoch ohne Zwischenfälle.

Deutlich unruhiger war die Nacht von Samstag auf Sonntag. Hier registrierte die Polizei mehrere Straftaten, darunter Verstöße gegen das Waffengesetz, zwei Trunkenheitsfahrten, einen Verdacht der sexuellen Belästigung, Urkundenfälschung sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Besondere Aufmerksamkeit erregte ein tätlicher Angriff auf Polizeibeamte: Gegen 0:50 Uhr musste ein 41-Jähriger durch Security-Mitarbeiter aus der Festhalle verwiesen werden, nachdem er zuvor auf einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eingeschlagen haben soll. Als Polizisten den Mann im Außenbereich kontrollieren wollten, schlug und trat er nach den Einsatzkräften. Hierbei erlitt ein Beamter leichte Verletzungen. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu.

Schäftersheim/Nassau: Radfahrer erliegt seinen Verletzungen

Am 24.08.2025 war ein 65-Jähriger auf dem Radweg neben der Landesstraße Landesstraße 1001 zwischen Schäftersheim und Nassau gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6103654). Trotz der sofortigen medizinischen Versorgung und der Verlegung per Rettungshubschrauber in eine Klinik erlag der Mann am Samstag, 27. September 2025, seinen schweren Verletzungen.

