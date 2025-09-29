POL-HN: Hohenlohekreis: Eier auf Autos geworfen, Unfall unter Alkoholeinfluss

Polizeipräsidium Heilbronn

Hohenlohekreis: Eier auf Autos geworfen, Unfall unter Alkoholeinfluss

Künzelsau-Taläcker: Autos mit Eiern beworfen - Zeugen gesucht Im Zeitraum zwischen Samstagabend, 21 Uhr, und Sonntagmorgen, 7 Uhr, kam es in Künzelsau-Taläcker zu Sachbeschädigungen an zwei Fahrzeugen. Die Pkw, ein Mercedes-Benz und ein Ford, waren über das Wochenende auf einem Parkplatz vor der Sporthalle in der Emil-Nolde-Straße abgestellt. Unbekannte warfen im genannten Zeitraum Eier auf die Fahrzeuge. Dabei wurde mindestens eines der beiden Autos beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

L1036/Öhringen: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Pkw überschlägt sich mehrfach

Ein 62-jähriger Autofahrer verursachte am Sonntagabend mutmaßlich infolge seiner Alkoholisierung einen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1036 bei Öhringen. Kurz vor 20 Uhr befuhr ein 66-Jähriger mit einemland- bzw. forstwirtschaftlichen Gespann, bestehend aus einem Traktor und zwei Anhängern die L1036 von Öhringen kommend in Richtung Bretzfeld-Bitzfeld. Ein nachfolgender 62-jähriger Hyundai-Fahrer übersah vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung das Gespann und prallte mit der rechten Front seines Fahrzeugs gegen das linke Heck des zweiten Anhängers. In der Folge geriet der Hyundai ins Schleudern, überschlug sich mehrfach und kam auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Bereits von Ersthelfern wurde starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein von den hinzugerufenen Polizisten vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest des Hyundai-Fahrers ergab einen Wert von knapp 1,9 Promille. Am Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Hyundai wurde mit rund 10.000 Euro Sachschaden als Totalschaden abgeschleppt. Den 62-Jährigen erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholgenusses. Im Zuge dessen musste er die Streife in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Feuerwehr Öhringen war mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 16 Kräften vor Ort. Die Landesstraße musste im Rahmen der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten temporär vollgesperrt werden.

