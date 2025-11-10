Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti an Kirche angebracht

Jena (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein großflächiges Graffiti an der Kirche in der Wagnergasse angebracht. Der Pfarrer meldete die Schmierereien der Polizei. So haben die unbekannten Täter mit einem pinken Farbton die Mauer beschmiert. Die Ausmaße der Schmierereien waren auf einer Fläche von zwei mal drei Metern. Der Schaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

