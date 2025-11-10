PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unmut falsch geäußert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Ein 48-jähriger fühlte sich am Samstag von dem Lärm einer Werkstatt belästigt. Er lief zu der Werkstatt versteckte sich in einem Gebüsch und warf mit kleinen Steinen auf abgestellte Autos und mehrere Personen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es wurde auch nichts beschädigt. Das dies nicht die richtige Art und Weise ist einen Streit zu klären, wurde ihm deutlich gemacht. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

