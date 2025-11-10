LPI-J: Waschmitteldieb
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Eisenberg: Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Eisenberg eingebrochen. Dabei wurde ein Kellerfenster beschädigt und mehrere Vorhängeschlösser aufgebrochen. Augenscheinlich fehlte in den jeweiligen Kellerabteilen nichts. Doch in der Waschküche wurden mehrere Waschmittelbehälter geklaut. Die Polizei Saale-Holzland hat die Ermittlungen aufgenommen.
