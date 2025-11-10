LPI-J: Lkw-Ladung geklaut

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Ein 48-jähriger fühlte sich am Samstag von dem Lärm einer Werkstatt belästigt. Er lief zu der Werkstatt versteckte sich in einem Gebüsch und warf mit kleinen Steinen auf abgestellte Autos und mehrere Personen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es wurde auch nichts beschädigt. Das dies nicht die richtige Art und Weise ist einen Streit zu klären, wurde ihm deutlich gemacht. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter ...

