LPI-J: Lkw-Ladung geklaut
Weimar (ots)
Mellingen: Am Wochenende haben unbekannte Täter die Ladung von einem Sattelschlepper gestohlen. Am Montagmorgen wurde der Einbruch gegen 03:00 Uhr bemerkt. Die unbekannten haben die Verriegelung aufgebrochen und fast die gesamte Ladung mit Sportartikeln herausgenommen und mutmaßlich auf ein anderes Fahrzeug geladen. Die geklauten Sachen hatten einen geschätzten Wert von ca. 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.
