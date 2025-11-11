Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrolle mündet in Widerstand

Jena (ots)

Dienstagmorgen gegen 03:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte eine 29-jährige Mercedesfahrerin. Dabei stellten die Beamten Alkohol Geruch sowie typische Alkoholbedingte Ausfallerscheinungen wie z.B. "lallen" fest. Da die Frau einen Atemalkoholtest nicht durchführen wollte, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Auch damit zeigte sich die junge Dame nicht einverstanden. Sie stemmte sich gegen die Beamten und versuchte zu verhindern in den Streifenwagen einzusteigen. Dabei trat sie auch nach den Beamten. Aller Widerstand nutzte nichts, die Frau wurde in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht und ein Arzt führte die angeordnete Blutentnahme durch. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell