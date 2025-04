POL-KA: (KA) Karlsruhe - 2. Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 04.04.2025 "Großeinsatz der Polizei am Karlsruher Hauptbahnhof nach gefährlicher Körperverletzung"

Karlsruhe (ots) - In der Nacht auf Sonntag brannten in Waldbronn zwei geparkte Fahrzeuge aus bislang noch ungeklärter Ursache ab. Ein Zeuge stellte gegen 03:00 Uhr ein brennendes geparktes Fahrzeug in der Busenbacher Straße fest und verständigte daraufhin die Polizei. Nur wenige Minuten später alarmierte eine weitere Zeugin die Polizei, da in einer Hofeinfahrt der Hetzelstraße ebenfalls ein geparktes Auto brennen ...

