Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251022 - 1091 Frankfurt-Gallus: Schwerer Verkehrsunfall mit E-Scooter
Frankfurt (ots)
(bo) Gestern Nachmittag (21. Oktober 2025) ereignete sich in der Kölner Straße ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter.
Der 37-jährige Autofahrer befuhr die Kölner Straße in Richtung Innenstadt. Der 23-jährige E-Scooter-Fahrer fuhr auf dem Gehweg in die gleiche Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 49-51 wollte der 23-Jährige auf die Straße fahren. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er dann direkt vor das linksseitig heranfahrende Fahrzeug des 37-Jährigen.
Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem 23-Jährigen E-Scooter-Fahrer. Dabei wurde der 23-jährige auf die Motorhaube geschleudert und prallte gegen die Windschutzscheibe. Der Autofahrer bremste umgehend ab, dadurch stürzte der 23-Jährige zu Boden.
Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
