Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251021 - 1088 Frankfurt - Nordend: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin

Frankfurt (ots)

(Sh) Am Montag (20. Oktober 2025) haben sich Betrüger für Handwerker ausgegeben und eine ältere Dame in ihrer Wohnung bestohlen.

Als die Geschädigte gegen 12:00 Uhr zu ihrer Wohnung zurückkehrte, haben sich die späteren Täter nach derzeitigen Erkenntnissen bereits im Treppenhaus befunden. Kurz nachdem die Seniorin die Wohnungstür geschlossen hatte, habe einer der Männer bei ihr geklingelt. Nach dem Öffnen der Tür habe der Mann behauptet, es habe einen Rohrbruch im Haus geben und er müsse in der Küche der Geschädigten etwas reparieren. Die Bewohnerin habe daraufhin den Mann in die Wohnung gelassen. Dort soll er sie in vermeintliche Reparaturen eingebunden haben. Der zweite Tatverdächtige nutzte vermutlich die Ablenkung und gelang so unbemerkt in die Wohnung.

Nach ungefähr 20 Minuten soll der falsche Handwerker die Wohnung der Geschädigten verlassen haben. Kurz darauf habe sie festgestellt, dass sämtliche Schränke in der Wohnung geöffnet und durchwühlt worden sind. Es wurden Schmuck und Bargeld in einem Gesamtwert im mittleren vierstelligen Betrag entwendet.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei eindringlich vor dieser Betrugsmasche und rät:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung - Kontaktieren Sie im Zweifelsfall die zuständige Firma oder Hausverwaltung. - Bei Verdacht auf einen Betrugsversuch verständigen Sie sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110 - Nähere Informationen unter www.polizei-beratung.de und unter www.polizei.hessen.de Stichworte "falsche Handwerker" und "Tricks an der Haustüre"

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell