Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251020- 1086 Frankfurt- Dornbusch: Sachbeschädigung durch Graffiti

Frankfurt (ots)

(ma) Am gestrigen Sonntag (19. Oktober 2025) wurde zunächst eine Sachbeschädigung durch Graffiti an einem in der Raimundstraße abgestellten Wohnwagen beanzeigt.

Im weiteren Verlauf der Anzeigenaufnahme wurden weitere Farbschmierereien an einem in der Nähe befindlichen Cafe und einer Hausfassade gemeldet. Die Inhalte der Schriftzüge sind dem politisch motivierten Bereich zuzuordnen. Die erstgenannte Tat ist in einem mehrwöchigen Tatzeitraum erfolgt, die beiden weiteren Sachbeschädigungen erfolgten zwischen Samstag (4. Oktober 2025) und Sonntag (5. Oktober 2025).

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell