Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251020 - 1084 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Betäubungsmittelhändler festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen am gestrigen Sonntagnachmittag (19. Oktober 2025) einen Mann fest, der zuvor mit Heroin gehandelt hatte.

Gegen 15:15 Uhr bemerkten die Beamten ein Gespräch zwischen zwei Männern im Bereich der Moselstraße, in Folge dessen einer zunächst Bargeld übergab und der andere ihm dafür eine kleine Tüte aushändigte.

Nachdem sich beide dann voneinander entfernten, erfolgte die Festnahme des Käufers. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Substanz in der kleinen Tüte um Heroin gehandelt hatte. In einer weiteren Tüte, die der 47-jährige Händler noch wegzuwerfen versuchte, befanden sich weitere knapp 8 Gramm Heroin.

Die Beamten fanden bei der späteren körperlichen Durchsuchung noch ca. 75 Gramm Heroin bei ihm auf.

Der wohnsitzlose Rauschgifthändler wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidium Frankfurt eingeliefert, es besteht weiterhin der Verdacht, dass er sich unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland aufhält.

