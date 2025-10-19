Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251019- 1081 Frankfurt- Bundesautobahn 66: Polizei zieht waghalsigen Motorradfahrer aus dem Verkehr

Frankfurt (ots)

(ma) Am Samstagmittag (18.Oktober 2025), gegen 14:30 Uhr, befuhren Polizisten die Bundesautobahn 66 in Richtung Frankfurt.

Zwischen der Anschlussstelle Eschborn und Miquelallee fuhr sodann ein Motorradfahrer mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit auf der linken Spur an den Beamten vorbei und zog deren Aufmerksamkeit auf sich.

Aufgrund des dichten Verkehrs musste der Motorradfahrer seine Geschwindigkeit zunächst verringern. Um trotzdem schneller voranzukommen, überholte der 28- Jährige dann ein Fahrzeug, welches die linke Spur befuhr, indem er zwischen dem Fahrzeug und der Betongleitwand rücksichtslos und verkehrsgefährdend vorbeizog.

Die Beamten entschlossen sich, den Verkehrsrowdy einer Kontrolle zu unterziehen und signalisiertem ihm dies mittels Blaulichtes und Martinshorn. Der Motorradfahrer indes beschleunigte nun stark, fuhr "Zickzackmanöver" und überholte andere Verkehrsteilnehmer rechts.

Schließlich fuhr er auf den Seitenstreifen und hielt an, wo ihn die Beamten kontrollierten. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer hielt nun ebenfalls an der Kontrollörtlichkeit und beanzeigte eine Nötigung durch den Motorradfahrer.

Diesem wurde der Tatvorwurf der Straßenverkehrsgefährdung, der Nötigung und des illegalen Fahrzeugrennens eröffnet. Zudem bemerkten die Polizisten, dass das Motorrad des 28- Jährigen wesentlich lautere Motorengeräusche von sich gab, als es erlaubt ist und stellten das Motorrad für die weiteren Maßnahmen sicher.

Der 28- Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell