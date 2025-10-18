PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251018- 1079 Frankfurt- Sachsenhausen: Partyabend endet in Ausnüchterungszelle

Frankfurt (ots)

(ma) Im Rahmen einer Personenkotrolle im Partyviertel "Alt-Sachsenhausen", heute früh um kurz nach 01:00 Uhr (18. Oktober 2025), endete eine Freitagnacht abrupt.

Ein 22- Jähriger äußerte im Rahmen einer Polizeikontrolle erst rechte Parolen und beleidigte die eingesetzten Beamten daraufhin. Aufgrund der starken Alkoholisierung wurde der junge Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Ausnüchterung ins Polizeipräsidium verbracht.

Er muss sich nun wegen dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie Beleidigung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

