Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251017 - 1077 Frankfurt-Bockenheim: Zweifache Sachbeschädigung durch Feuer - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Am Donnerstag (16. Oktober 2025) kam es gleich zwei Mal zu einer Sachbeschädigung durch Feuer in Bockenheim. Die Polizei sucht nun Zeugen. Gegen 01:30 Uhr und gegen 23:30 Uhr setzte ein unbekannter Mann mehrere Kartonagen im Bereich eines Hauseingangs in der Landgrafenstraße in Brand. Beide Feuer bemerkte ein Anwohner und löschte diese. Am Gebäude entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, weiße Haare, weißer Bart, hielt eine grüne Tasche in der Hand, augenscheinlich dem Obdachlosenmilieu zuzuordnen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51599 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

