Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251017 - 1075 Frankfurt - Stadtgebiet: Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti

Frankfurt (ots)

(di) Gestern wurden an mehreren Stellen im Stadtgebiet diverse Graffiti und Farbschmierereien in unterschiedlichen thematischen Kontexten festgestellt und unkenntlich gemacht.

Unter anderem beschmierten Unbekannte ein Gartengrab auf dem Hauptfriedhof mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

An dem Gebäudekomplex einer ehemaligen Kaserne in Höchst wurden antifaschistische Parolen an die Hausfassade gesprüht.

Zudem fanden sich im Westend, im Bahnhofsviertel sowie in Bockenheim mehrere Schriftzüge und Parolen mit Bezug zum Nahost-Konflikt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Verursachenden liegen in den genannten Fällen bislang nicht vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

