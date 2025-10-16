Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251016- 1072 Frankfurt- Sossenheim: Rollerfahrer verunfallt

Frankfurt (ots)

(ma) Gestern Mittag verunfallte ein Rollerfahrer im Dunantring und verletzte sich schwer.

Den bisherigen Erkenntnissen nach, befuhr der 42- Jährige den Dunantring in Richtung Kurmainzer Straße. Hier kollidierte der Mann auf seinem Leichtkraftrad mit einem geparkten Fahrzeug. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte der Mann nicht. Wie es zu dem Unfall kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell