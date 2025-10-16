Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251016 - 1070 Frankfurt-Bockenheim: Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Frankfurt (ots)

(bo) In der Zeit von Montagmorgen (13. Oktober 2025) bis Dienstagmorgen (14. Oktober 2025) beschmierten Unbekannte die Außenwand eines Bürogebäudes in der Breitenbachstraße.

Dabei wurden mehrere Graffiti mit farbigen Markern in einer Größe von 20cm x 20cm aufgebracht. Täterhinweise liegen nicht vor.

Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell