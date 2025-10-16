PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251016 - 1070 Frankfurt-Bockenheim: Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Frankfurt (ots)

(bo) In der Zeit von Montagmorgen (13. Oktober 2025) bis Dienstagmorgen (14. Oktober 2025) beschmierten Unbekannte die Außenwand eines Bürogebäudes in der Breitenbachstraße.

Dabei wurden mehrere Graffiti mit farbigen Markern in einer Größe von 20cm x 20cm aufgebracht. Täterhinweise liegen nicht vor.

Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren