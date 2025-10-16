Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251016 - 1071 Frankfurt-Sachsenhausen: Räuberische Erpressung mit Schusswaffe - Zeugenaufruf

(bo) Ein bislang unbekannter Mann überfiel gestern Nachmittag (15. Oktober 2025) eine Bäckerei in Sachsenhausen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 17:05 Uhr betrat ein unbekannter Mann nach aktuellen Erkenntnissen eine Bäckerei in der Schweizer Straße und täuschte zunächst einen Einkauf vor. Danach zeigte er der 65-jährigen Geschädigten eine Waffe in seinem Hosenbund und forderte die Herausgabe der Einnahmen. Die Geschädigte händigte daraufhin Bargeld an den unbekannten Täter aus. Anschließend flüchtete der Mann fußläufig in Richtung Schweizer Platz. Er erbeutete Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 165 cm groß, graue, lockige Haare, trug eine dunkle Hose, eine schwarze Jacke und sprach akzentfreies Deutsch; hatte im Hosenbund eine kleine schwarze Schusswaffe

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 51299 bei der Kriminalpolizei oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

