Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251017 - 1073 Mühlheim am Main

Offenbach

Frankfurt

Weilrod: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots)

(ha) Wo ist Laila B.? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 15 Jahre alten Vermissten aus Mühlheim am Main.

Laila ist etwa 1,60 Meter groß und von kräftiger Statur. Die Teenagerin hat lange dunkle Haare. Zu Kleidung, welche die Vermisste zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, liegen keine Informationen vor. Die Gesuchte wurde zuletzt am Mittwochnachmittag, (15. Oktober) gegen 14.30 Uhr, im Bereich der Berliner Straße in Offenbach am Main gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in Frankfurt am Main oder Weilrod aufhält.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Laila B. geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Hinweis: Der nachfolgende Link führt zu der Ursprungsmeldung, hier ist auch ein Bild der Vermissten zu sehen.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6139408

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell