PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251017 - 1074 Frankfurt - Bundesautobahn 648: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Frankfurt (ots)

(ha) Im Zuge eines Verkehrsunfalls kam es am gestrigen Donnerstagnachmittag zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Rettungswagen während einer Einsatzfahrt. Die beiden Rettungssanitäter wurden bei dem Unfall leichtverletzt.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhren die Rettungskräfte, während einer Einsatzfahrt, gegen 15:20 Uhr unter Nutzung des Blaulichtes und Martinshorns die Westerbachstraße in aufsteigende Fahrtrichtung, um schließlich auf die BAB 648 in Fahrtrichtung Westkreuz Frankfurt aufzufahren. Ein 32-jähriger Autofahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt von einem Tankstellengelände kommend verbotswidrig entgegen der Fahrtrichtung auf die Westerbachstraße ein, um sich so schneller in den fließenden Verkehr einzuordnen. Dadurch kam er dem ordnungsgemäß fahrenden Rettungswagen frontal entgegen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die Rettungssanitäter wurden leicht verletzt und im weiteren Verlauf in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, die insgesamt drei Insassen des PKW blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Fahrbahn zeitweise voll.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 07:10

    POL-F: 251017 - 1073 Mühlheim am Main / Offenbach / Frankfurt / Weilrod: Vermisstenmeldung

    Frankfurt (ots) - (ha) Wo ist Laila B.? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 15 Jahre alten Vermissten aus Mühlheim am Main. Laila ist etwa 1,60 Meter groß und von kräftiger Statur. Die Teenagerin hat lange dunkle Haare. Zu Kleidung, welche die Vermisste zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 12:46

    POL-F: 251016- 1072 Frankfurt- Sossenheim: Rollerfahrer verunfallt

    Frankfurt (ots) - (ma) Gestern Mittag verunfallte ein Rollerfahrer im Dunantring und verletzte sich schwer. Den bisherigen Erkenntnissen nach, befuhr der 42- Jährige den Dunantring in Richtung Kurmainzer Straße. Hier kollidierte der Mann auf seinem Leichtkraftrad mit einem geparkten Fahrzeug. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde er in ein umliegendes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren