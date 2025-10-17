Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251017 - 1076 Frankfurt - Unterliederbach: Falscher Handwerker schlägt zu - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Donnerstagmittag (16. Oktober 2025) schlug ein Trickbetrüger mit der Masche des falschen Handwerkers zu. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe sich der Betrüger gegen 12:40 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu einem auf der Johannesallee befindlichen Mehrfamilienhaus verschafft und sich anschließend zur Wohnung der späteren Geschädigten begeben. An der Wohnung angekommen, habe sich der Mann sodann als falscher Handwerker ausgegeben und unaufgefordert die Wohnung der Dame betreten. Nach kurzem Anleuchten der Wandleuchten und mit dem Zusatz, dass diese kaputt seien, habe sich der Betrüger in das Schlafzimmer der Geschädigten begeben, dort mehrere tausend Euro entnommen und anschließend die Wohnung in unbekannte Richtung verlassen.

Der Betrüger kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 40 Jahre alt, circa 180cm groß, normale Statur; trug ein dunkelgraues Basecap, eine graue Wolljacke und führte eine Papierakte und einen Kugelschreiber in der Hand

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter und / oder Tathergang geben können, werden gebeten sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 52499 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche und rät:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung.

- Überprüfen Sie kritisch den Ausweis angeblicher

Handwerker.

- Kontaktieren Sie im Zweifelsfall die zuständige Firma oder

Hausverwaltung.

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder vereinbaren Sie

einen späteren Termin.

- Bei Verdacht auf einen Betrugsversuch verständigen Sie umgehend

die Polizei unter der Notrufnummer 110.

